Borini Sampdoria: «Pirlo nel futuro del club. E sui Playoff di B...»

Fabio Borini, attaccante della Sampdoria, ha parlato a margine di un evento a Palazzo Ducale tra futuro, playoff e Pirlo. Le sue dichiarazioni:

«È stato duro stare fuori così a lungo. Nelle ultime tre partite sono entrato e abbiamo vinto. Il mister sa come utilizzarmi al meglio. Quando entro i miei compagni sa che può succedere qualcosa. Con la Ternana abbiamo preso subito gol al mio ingresso ma ho detto alla squadra che non era successo niente e ne abbiamo segnati tre noi. Ora domani andiamo a Palermo. Loro hanno cambiato allenatore, avranno una scossa e noi dovremo rispondere. In B vale il bel gioco ma anche quello sporco. Percentuali playoff? Facciamole il 9 maggio. La Samp del futuro con Pirlo? Sì, si sta vedendo la crescita»