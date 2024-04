Porto, Villas Boas eletto nuovo presidente dei Dragoes: «Darò la mia vita per il club»

André Villas Boas è stato eletto come nuovo presidente del Porto: «Prometto coraggio, abbiamo una lunga missione davanti a noi»

André Villas Boas è il nuovo presidente del Porto. Ieri sera si sono svolte le elezioni dei soci per decidere il nuovo numero uno dei Dragoes e a vincere è stato l’ex tecnico, vincitore di una Europa League 2010/11, con l’80% dei voti. Di seguito le sue parole.

«Darò la mia vita per il Porto. Prometto coraggio e vi chiedo di averne anche voi. Abbiamo una lunga missione davanti a noi, un duro lavoro in una casa che deve essere ordinata, strutturata e organizzata. Che non ci sia alcun dubbio, grazie a voi, oggi il FC Porto è nuovamente libero»