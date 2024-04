Sampdoria, Pirlo: «Nessun calcolo per i playoff, ma l'obiettivo...»

Le parole di Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia del derby ligure contro lo Spezia. I dettagli

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Sampdoria di Serie B.

OBIETTIVO PLAYOFF – «Calcoli non ne puoi fare. Può influenzare giocare dopo, forse nelle ultime partite dovresti giocare sempre in contemporanea ma contano i tuoi risultati così come eventuali passi falsi di altri. Puoi vincere e perdere contro chiunque, conta avere l’atteggiamento giusto».

MOMENTO – «C’è stata molta amarezza anche durante la settimana. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante da vincere. Ci tocca tornare indietro e rimetterci a lottare come sempre perché ora mancano poche partite e i punti sono fondamentali. Dobbiamo riscattarci dalla brutta gara di sabato contro una squadra che ha bisogno di punti come noi. Dovremo farci trovare pronti».