Kouda, cori razzisti in Spezia-Samp: la nota dei blucerchiati

Ancora cori razzisti, questa volta è successo in Spezia-Samp in Serie B con protagonista Rachid Kouda dei bianconeri. La nota dei blucerchiati:

COMUNICATO SAMP – «In merito al presunto episodio di razzismo di cui si sarebbe reso protagonista un esiguo gruppo di tifosi blucerchiati nel Settore Ospiti dello stadio “Picco” nel corso del primo tempo della partita con lo Spezia, l’U.C. Sampdoria – da sempre in prima linea in fatto di sportività e tolleranza e già attivamente collaborativa con Procura Federale e Forze dell’Ordine in fase di prevenzione nonché di applicazione e rispetto del Codice di Giustizia Sportiva – si mette fin da subito a disposizione delle Autorità al fine di accertare la veridicità dell’accaduto».