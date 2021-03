Sampdoria, infortunio Ekdal: il giocatore ha lasciato il ritiro della Svezia

Pessime notizie per la Sampdoria dal match tra Svezia e Georgia. Il centrocampista Albin Ekdal è stato costretto al cambio per infortunio

Il blucerchiato è infatti entrato al 68′, al posto di Kristoffer Olsson, ma al 73′ ha accusato un problema muscolare ed è stato sostituito dal bolognese Mattias Svanberg. Si attendono notizie sulle sue condizioni, ma la sfida contro il Milan potrebbe essere a rischio.

Il giocatore, come annunciato dalla federazione svedese, ha già abbandonato il ritiro per fare ritorno in Italia dove verrà esaminato dallo staff medico blucerchiato.