Sampdoria Inter, Jankto diffidato: spazio a Candreva e Damsgaard

Sampdoria Inter si avvicina: Jankto va in diffida e rischia la squalifica contro lo Spezia. Possibilità per Candreva Damsgaard dal primo minuto

Ballottaggio o insieme dal primo minuto di gioco. Questo il destino di Antonio Candreva e Mikkel Damsgaard. La Sampdoria ha abbondanza di soluzioni quando si tratta degli esterni, grazie all’acquisto estivo dell’ex Inter e dal talento danese esploso al suo esordio in Serie A.

La diffida in capo a Jakub Jankto apre anche lo scenario di poterli vedere assieme in campo contro la squadra nerazzurra. Claudio Ranieri potrebbe optare per questa soluzione, con Damsgaard a sinistra e, ovviamente, Candreva a destra. In questa maniera si escluderebbe la squalifica di Jankto in vista del match contro lo Spezia.