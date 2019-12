Sampdoria, Gabbiadini: «Venivamo da un periodo complicato, gara a sé»

Manolo Gabbiadini ha deciso con un suo gol il Derby della Lanterna: ecco le parole dell’attaccante della Sampdoria

Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo aver deciso il Derby della Lanterna. Ecco le sue parole.

GABBIADINI – «Sono contento perché veniamo da un periodo un po’ complicato e il derby è sempre una partita a sé. Ci sono stati tanti falli, si è visto. Poi son stato fortunato a centrare l’angolino con il sinistro. Ho avuto un piccolo fastidio in settimana e per questo non sono partito titolare. Ero un po’ contrariato ma siamo un bel gruppo e chi va in campo dà sempre tutto».