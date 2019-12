Sampdoria Juventus: Ronaldo si defila, Matuidi si inserisce

Ronaldo è spesso partito defilato in Sampdoria-Juventus, con Matuidi che si inseriva. Murillo era fuori posizione

Pur attaccando soprattutto al centro in pieno stile Sarri, la Juventus ha allargato di più il gioco contro la Sampdoria. Il 442 degli avversari, stretto e compatto, spesso non concedeva altra scelta.

Di conseguenza, abbiamo tante volte visto Ronaldo partire da sinistra. Non erano semplici allargamenti per pretendere palla sulla figura. Lo scopo era attirare su di sé Murillo, mandandolo fuori posizione, per consentire a Matuidi di buttarsi dentro. Si vede nella slide sopra, col francese che si inserisce nel buco venutosi a creare nella difesa avversaria.