Sampdoria, La Gumina è un caso: la cessione è complicata

L’arrivo di Ernesto Torregrossa, mette Antonino La Gumina tra i calciatori da piazzare nel mercato invernale: il problema resta il contratto

L’arrivo di Ernesto Torregrossa alla Sampdoria mette Antonino La Gumina sul taccuino dei possibili partenti nel mercato di gennaio. I blucerchiati in attacco sono completi e non appena Manolo Gabbiadini tornerà a disposizione lo spazio per La Gumina si assottiglierà ulteriormente. Per questo motivo l’obiettivo della dirigenza doriana è trovargli una collocazione a gennaio.

Il problema, di difficile soluzione come riporta il Secolo XIX, è contrattuale. Il riscatto anticipato, fissato a cinque milioni di euro, è impossibile per le casse della Sampdoria, legata dall’indicatore di liquidità a operazioni che non superino uno totale di 2.5 milioni di euro. Dall’altra parte c’è l’Empoli che potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore ma pagata immediatamente e parallelamente la gestione di una trattativa con una nuova società, ad esempio il Brescia ultima pretendente per l’attaccante.