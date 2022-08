Lanna: «Cessione? Ho paura che la mediaticità intorno ai soggetti interessati danneggi la Sampdoria»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa sulla situazione dei blucerchiati in vista del prossimo campionato

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa sulla situazione dei blucerchiati in vista del prossimo campionato. Le sue dichiarazioni:

CESSIONE – «Riguardo la cessione del club, sono preoccupato che tutta questa mediaticità intorno ai vari soggetti danneggi la Sampdoria. Non vorrei che alcuni acquirenti si allontanassero».

IMMAGINE DELLA SAMPDORIA – «Mi sono adoperato perché la Sampdoria tornasse a essere al centro della città e dei tifosi. Nonostante ci siano state delle concomitanze come il Covid, la decisione dei Gruppi della Sud di non entrare allo stadio. Abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava. Ringrazio chi ha partecipato al sondaggio, circa 6500 persone. Credo sia stato un successo enorme avere questo tipo di risposta, ci ho messo parecchio tempo per leggere tutti i commenti. È stata una bella impresa, abbiamo avuto modo di capire cosa stava succedendo. Le iniziative che abbiamo messo in atto a maggio e giugno non sono state numerose, un po’ per tanti fattori. La riapertura di Bogliasco, i bambini allo stadio… C’è stato un lavoro mirato e certosino, c’è stato un richiamo ai valori che hanno da sempre accompagnato la Sampdoria. Ho avuto la fortuna di conoscerli, quei valori, e so che sono una costante nel tempo».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24