Sampdoria, Rincon: «Possiamo fare meglio dell’anno scorso. Sono molto entusiasta»

Thomas Rincon, centrocampista della Sampdoria, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni:

SENSAZIONI – «Sono molto entusiasta, nella Samp ho trovato stimoli che mi permettono di essere motivato nel lavoro quotidiano, ho voglia di mettermi a disposizione della squadra. Possiamo fare un anno più tranquillo dell’ultimo, chiudere più in alto in classifica. Per farlo bisogna lavorare giorno per giorno, essendo grati per il lavoro che facciamo. Sono contento di vivere questa stagione dall’inizio con compagni e staff».

