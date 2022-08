Sampdoria, Villar si presenta: «Ho tanta voglia di iniziare e far divertire la gente»

Gonzalo Villar, nuovo centrocampista della Sampdoria, si è presentato ai canali ufficiali del club blucerchiato

SAMPDORIA – «Già a gennaio sono stato vicino, a me la Sampdoria piaceva come club da quando sono arrivato in Italia. Non è successo allora, è successo adesso: va bene così, ora ci aspetta una bella stagione. Ho tanta voglia di Sampdoria, spero di far divertire la gente».

