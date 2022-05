Sampdoria, Lanna: «Iniziativa sulle leggende dello Scudetto? Vi spiego tutto»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha commentato l’iniziativa che coinvolgerà le leggende dello Scudetto blucerchiato

DICHIARAZIONI – «Non c’è futuro senza storia ed è questo il motivo per il quale teniamo moltissimo a questo progetto. Chi ha indossato la nostra maglia sa cosa significa il senso di appartenenza blucerchiato e lo porta sempre con sé. Abbiamo scelto di lanciare l’iniziativa in occasione di una partita importantissima per tutti noi proprio per sentirci ancora più uniti, più forti, tutti figli di una stessa Sampdoria. Lunedì alcuni miei ex compagni saranno allo stadio per essere vicini alla squadra e ai tifosi: più siamo, meglio è».