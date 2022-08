Sampdoria, l'attacco di Francesca Michielin: «Sempre a terra...». E il club risponde

La cantante e tifosa della Juventus Francesca Michielin ha criticato il modo di giocare dei blucerchiati contro i bianconeri

Francesca Michielin, cantante ma anche grande tifosa della Juventus, su Twitter si è scagliata contro il modo di giocare della Sampdoria contro i bianconeri. «I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e così via… Grazie mille. Praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. Il calcio così non è calcio, rega».

Non te la prendere, @francescacheeks. #XFactor e un punto a testa: è andata bene così. 😄 https://t.co/EtoY7LiaS4 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 23, 2022

RISPOSTA DELLA SAMPDORIA – Immediata la replica ironica della società blucerchiata, su Twitter, alla cantante: «Non te la prendere, Francesca. X Factor e un punto a testa: è andata bene così».

