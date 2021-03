Sampdoria, l’ingresso di Ramirez ha segnato la svolta

Sampdoria, la svolta della partita è l’ingresso di Ramirez: due conclusioni di mancino e assist al bacio per Bereszynski

La Sampdoria strappa un punto, un po’ beffardo, contro il Cagliari nella 26a giornata di Serie A. Dopo un primo tempo brutto e contratto dove le occasioni sono tutte delle squadra di Leonardo Semplici, la seconda frazione di gioco è quasi totalmente in mano alla Sampdoria.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Cambio decisivo l’ingresso di Gaston Ramirez che si mette dietro le punte permettendo a Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella di dialogare in maniera più concreta. Ramirez è ottimo anche a livello di conclusioni: due bombe che impensieriscono Cragno. Ciliegina sulla torta l’assist per Bartosz Bereszynski che dà il via alla rimonta della Sampdoria.