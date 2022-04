Sampdoria, esonero Giampaolo? Nessuna valutazione della società

Esonero Giampaolo, la società non lo valuta: resta anche in dubbio l’ipotesi ritiro prima del match contro l’Hellas Verona

La sconfitta interna della Sampdoria contro la Salernitana ha dato il via a una contestazione dei tifosi fuori dallo stadio, oltre che una serie di colloqui tra società, Giampaolo e calciatori.

La dirigenza non valuta l’esonero dell’allenatore e anche l’ipotesi di un ritorno di D’Aversa appare remoto. Dubbi anche sul possibile ritiro prima del weekend prossima, ma anche qui Giampaolo non è sicuro che possa essere la strada migliore da percorrere per ritrovare la serenità. Lo scrive il Secolo XIX.