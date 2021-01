Sampdoria, offerto sconto al Benevento: dialogo avviato per Caprari

La Sampdoria ha avviato un dialogo con il Benevento per il riscatto anticipato di Caprari: offerto un piccolo sconto. Le ultime

Sempre nell’ambito di trovare liquidità alternativa che permetta di fare mercato, la Sampdoria ha avviato un discorso con il Benevento per il riscatto anticipato di Gianluca Caprari.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

L’accordo iniziale prevede il riscatto obbligatorio in caso di permanenza del club in Serie A fissato a 7.5 milioni di euro, la Sampdoria ha offerto al presidente Ciro Vigorito uno sconto di 2.5 milioni di euro, come riporta il Secolo XIX. Se il Benevento accettasse di versare subito nelle casse doriane cinque milioni di euro, la trattativa si potrebbe chiudere.