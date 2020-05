Sampdoria, Osti: «13 partite determinanti per il futuro, obiettivo salvezza»

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti carica la squadra in vista della ripresa della Serie A: le dichiarazioni

Nel corso del collegamento con Radio 1 Rai, Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato della ripresa della Serie A e dell’obiettivo di fine stagione per i blucerchiati.

RIPRESA – «Vediamo la luce, siamo contenti che il calcio riparta ma stiamo attenti a ciò che succede da qui alla ripresa. Siamo rimasti uniti e siamo stati in grado di superare questo momento difficile. Ora si riparte con forza e vigore, sapendo che avremo davanti tredici partite determinanti per il nostro futuro. Sarà un percorso difficile, si giocherà un calcio diverso a cui non siamo abituati e che porterà delle sorprese. Ci stiamo allenando molto bene, a buoni ritmi e senza forzare troppo, è importante arrivare pronti alla nuova ripartenza».