Sampdoria, Osti e Faggiano confermati. Ecco i loro ruoli

Osti e Faggiano confermati dalla Sampdoria in vista della prossima stagione. Ridefiniti i loro ruoli dirigenziali

La Sampdoria vuole andare avanti con Carlo Osti e Daniele Faggiano. È questo il tema centrale trattato durante il summit avvenuto oggi nella sede di Corte Lambruschini. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, il CdA blucerchiato ha confermato in blocco le posizioni di entrambi i dirigenti.

Nel corso della riunione (suddivisa in tre parti e protratta al pomeriggio per discutere anche delle strategie da adottare in vista della prossima stagione) sono stati inoltre definiti i ruoli: Osti sarà in stretto contatto con staff tecnico e squadra, mentre Faggiano si concentrerà principalmente sul mercato.