Sampdoria, Osti: «Quagliarella resta? Ha un patto con Ferrero»

Carlo Osti parla della situazione relativa a Fabio Quagliarella prima della gara contro lo Spezia: ecco le parole del ds della Sampdoria

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con lo Spezia.

QUAGLIARELLA – «Penso che sia un giocatore di cui non dobbiamo nemmeno parlare per quello che ha fatto negli ultimi anni. Ho sempre detto, devo anche dire che è una cosa mia, che Quagliarella illumina la Sampdoria come la Lanterna illumina Genova. Non penso a un futuro lontano dalla Sampdoria».

RINNOVO QUAGLIARELLA – «Ha un patto con il presidente Ferrero».

TORREGROSSA – «Penso che lui sia un ottimo giocatore, l’avevamo inseguito nell’ultimo mercato e abbiamo colto ora l’occasione. Ha caratteristiche diverse da Quagliarella e lui va ad aggiungersi a quelli che abbiamo».

