Sampdoria, Panconi chiarisce: «Quando ho parlato dei 40 milioni intendevo...»

Gianni Panconi, membro del CdA della Samp, ha voluto chiarire le proprie dichiarazioni sul possibile fallimento del club

Gianni Panconi, membro del CdA della Sampdoria, ha voluto chiarire le sue dichiarazioni in merito la possibile fallimento del club a Il Secolo XIX.

DICHIARAZIONI – «Quando ho parlato dei 40 milioni di cui la Sampdoria ha bisogno, intendevo dire che tutti noi saremmo felici se arrivassero e non mi riferivo alla trattativa, che non ostacoliamo in nessun modo. Nel frattempo portiamo avanti il nostro incarico, garantendo la continuità aziendale e tutelando tutti, dipendenti, fornitori e banche. La continuità del CdA è funzionale alla continuità dell’azienda e a scongiurare rischi finanziari».