Sampdoria, prima i diritti tv poi i rinnovi: la strategia di Ferrero

La Sampdoria vuole prima capire quelle che saranno le entrate con i diritti tv, poi valuterà i rinnovi in pendenza: la strategia di Ferrero

Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella. Sono questi i nomi caldi quando si parla di rinnovi in casa Sampdoria. Valerio Verre infatti ha già rinnovato (manca solo l’ufficialità), mentre per Gaston Ramirez è tramontata ormai del tutto la speranza di evitare un addio a fine stagione. Il tecnico e l’attaccante della Sampdoria aspettano una telefonata da Massimo Ferrero.

Il patron doriano prende tempo e riflette. Come rivela il Corriere dello Sport, Ferrero vuole prima capire quali saranno i parametri entro cui potrà muoversi e quasi tutto dipenderà da quanto saranno le entrate con i diritti tv (situazione ancora di difficile risoluzione). Sicuramente si discuterà di un bel taglio agli ingaggi, questo è già certo (si parla del 30% per entrambi e di contratto annuale). Ma sul quando non è ancora chiara la tempistica scelta dal presidente della Sampdoria.