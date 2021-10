Sampdoria, Quagliarella allenatore: futuro in blucerchiato? Le ultime

Appesi gli scarpini al chiodo, Quagliarella potrebbe fare l’allenatore: che un giorno si sieda sulla panchina della Sampdoria?

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha iniziato a fare prove tecniche da allenatore. Andrea Tarozzi l’ha sottolineato post Spezia e non è escluso che sia quello il cammino che il capitano intraprenderà dopo aver appeso le scarpette al chiodo.

Il presidente Massimo Ferrero ha sempre affermato che le porte della Sampdoria saranno aperte per Quagliarella e non è quindi così remota la possibilità che per lui possa essere pronto un ruolo da allenatore a partire dalle giovanili blucerchiate.

