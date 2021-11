Sampdoria, Ramirez: «Ritorno? Ferrero mi ha chiamato...»

Il centrocampista Gaston Ramirez ha parlato del possibile ritorno alla Sampdoria

Gaston Ramirez, centrocampista attualmente svincolato, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato del possibile ritorno alla Sampdoria.

CONDIZIONE – «Mi sento bene. Il lavoro che sto portando avanti è costruttivo. La mia sensazione è che non ci vorranno più di due settimane. Nei giorni scorsi avevo anche avuto un contatto con l’Entella, per vedere se potevo allenarmi con loro. Poi adesso qualcosa si potrebbe muovere per me, quindi preferisco aspettare».

FERRERO – «Mi ha chiamato settimana scorsa. Spero che siamo a buon punto. Sto aspettando la telefonata finale. Se il presidente ritiene che io possa ancora dare qualcosa alla Sampdoria, sono qui».

CONTRATTO – «Non penso ci siano problemi. A me basta giocare e guadagnarmi qualcosa sul campo. Giocando. Non ho chiesto nessuna garanzia, la garanzia sono io. Se mi proporrà un contratto fino a giugno? Va bene, sarà fino a giugno. Non c’è bisogno di parlare tanto».

RITORNO – «Sono fiducioso, sempre. Da quando gioco a calcio ho sempre creduto in quello che stavo facendo. E ho dato il massimo. Sarei felicissimo di tornare. Poi c’è una parte delle vicende della vita che si può governare meno. Se devo tornare alla Sampdoria, tornerò. Altrimenti, non tornerò».

