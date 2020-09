Sampdoria, Ranieri: «Così non ci sto, sono deluso» – VIDEO

Claudio Ranieri ha commentato la prestazione offerta dalla Sampdoria contro la Juventus: le parole del tecnico – VIDEO

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato la prestazione offerta dai blucerchiati all’esordio in Serie A contro la Juventus.

«Sono molto deluso, non mi aspettavo una prestazione così opaca. Siamo stati paurosi. Io devo vedere quelli della Juventus che entrano rabbiosi su ogni pallone e i miei no? Io impazzisco. Noi dovevamo fare ancora molto di più di quello che hanno fatto loro. Tre gol sono fin pochi. Non credo sia un appagamento, credo che abbiamo fatto tre partite con squadre di categorie inferiori e non ci sono state partite dove siamo stati messi sotto. Io lo sapevo che oggi sarebbe andata così. L’anno scorso non avevamo paura di andarla a prendere alti, oggi ci hanno saltato sempre questo significa che arrivavamo tardi su ogni pallone».