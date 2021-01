Sampdoria, Ranieri esalta Candreva: «È una macchina da F1»

Claudio Ranieri non ha dubbi sull’impegno di Antonio Candreva contro l’Inter: le parole del tecnico della Sampdoria

Claudio Ranieri sostiene Antonio Candreva. Il tecnico della Sampdoria, a margine dell’intervista della vigilia, come riporta il Secolo XIX, ha voluto sottolineare l’impegno dell’esterno blucerchiato nel match contro la Roma.

«Non sono d’accordo con chi dice che è in flessione. I suoi dati fisici dell’Olimpico son quelli di una macchina di F1. Mi è piaciuto molto come ha giocato con la Roma, è stato l’uomo che ha toccato più palloni per noi. Non avrà nessun calo contro l’Inter».