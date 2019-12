Sampdoria, Ranieri: «Gol Ronaldo, roba da NBA. Contento della reazione»

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, a seguito della sconfitta dei suoi contro i campioni d’Italia della Juventus

Claudio Ranieri non riesce a fermare la Juventus: la Sampdoria esce sconfitta dallo stadio Luigi Ferraris, 2-1 il risultato finale in favore dei torinesi. Ecco le parole del tecnico blucerchiato a Sky Sport.

«Soddisfatto della prestazione, con tutti gli assenti che avevo siamo rimasti in partita fino in fondo. Quando fanno questi gol c’è solo da stringere loro le mani, valgono il prezzo del biglietto. Dobbiamo continuare così. Ronaldo ha fatto qualcosa che si vede in NBA, è saltato ed è rimasto su per un’ora e mezza… Sono contento di come ha reagito la squadra. Prossimo step? Trovare il gol, è il nostro cruccio. Siamo nelle sabbie mobili degli ultimi posti in classifica, ma dobbiamo fare qualcosa in più. Rapporto con Buffon? Siamo stati due anni insieme, mi ha fatto piacere salutarlo e fargli i complimenti e gli auguri di Natale».