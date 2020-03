Sampdoria, Ranieri: «Verona? Non possiamo permetterci di rilassarci»

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, in vista della sfida contro l’Hellas Verona

Claudio Ranieri ha parlato del prossimo impegno di campionato della sua Sampdoria contro l’Hellas Verona e dell’emergenza Coronavirus. Ecco il commento del tecnico blucerchiato, riportato dal Secolo XIX.

VERONA – «Guai tornare in campo con la testa altrove. So bene, essendo stato anch’io giocatore, che un conto è allenarsi per una partita del giorno dopo, un conto è farlo se non sai quando sarà, né contro chi per questo vi chiedo di non abbassare il ritmo e pensare sempre di giocare il giorno dopo. È una leggerezza, rilassarci, che non possiamo permetterci».

EMERGENZA – «Se non vi do la mano nessuno si offenda: non ce l’ho con nessuno, è per sicurezza».