Sampdoria, rebus allenatore: Giampaolo o Gotti? Le ultime

Allenatore Sampdoria, continuano i casting per la panchina blucerchiata 2020/21. Sarà Giampaolo o Gotti il prescelto?

La Sampdoria sta continuando con i casting per la panchina blucerchiata 2020/21. Uno dei candidati è Marco Giampaolo. A quanto riporta Il Secolo XIX, dopo i contatti telefonici dei scorsi giorni è andato in scena un pranzo in Emilia.

Assente Massimo Ferrero, presenti Carlo Osti e Riccardo Pecini. Il direttore sportivo e il responsabile dell’area scouting della Sampdoria hanno avuto un confronto a viso aperto con Giampaolo toccando tutti gli argomenti chiave: obiettivi, calciomercato e garanzie. Il tecnico prende tempo e rifletterà sulla proposta della Sampdoria, consapevole di avere anche altre alternative (Sassuolo e Bologna).

Dei nomi presenti sulla lista della Sampdoria quello di Luca Gotti è, senza ombra di dubbio, uno che potrebbe mettere tutti d’accordo. Il suo profilo non dispiace alla dirigenza blucerchiata: ha esperienza, sebbene possa vantare solo due stagioni di Serie A sulle spalle, e propone un buon calcio. Anche Ferrero, qualora tramontassero le altre ipotesi (Giampaolo, Dionisi e Zanetti), sarebbe pronto a dare il suo placet.