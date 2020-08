Sampdoria, rivoluzione in società: tutti i nuovi ingressi

Sampdoria, la modifica delle cariche del CdA non è l’unica novità: cambia anche parte dell’organigramma societario

La rivoluzione nel CdA della Sampdoria non è l’unica novità. In vista della prossima stagione, come riporta il Secolo XIX, verrà parzialmente modificato anche parte dell’organigramma della società blucerchiata.

Nella posizione di Chief financial officer si sono già avvicendati Carlo Catanoso, in uscita, e Alberto Gambale di Deloitte Italia. In partenza Gianluca Marinangeli, da quattro anni responsabile del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco. Non è ancora noto chi prenderà il suo posto. Ferrero starebbe valutando di ingaggiare anche un amministratore delegato e un direttore generale.