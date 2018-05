Sampdoria, sfida alla Lazio per Tosca del Benevento

Lazio e Sampdoria si sfidano per Alin Tosca, difensore rumeno del Betis in prestito al Benevento nella seconda parte della stagione

Conclusa la stagione senza riuscire ad ottenere un posto in Europa League, la Sampdoria lavora sul mercato in modo da rafforzare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo in vista del prossimo campionato di Serie A. Il club blucerchiato, stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, sarebbe fortemente interessata a Alin Tosca, difensore rumeno classe 1992 che nella seconda parte di stagione ha vestito la maglia del Benevento.

Sul giocatore, che dopo il prestito in Campania tornerà al Betis – difficile una permanenza in Spagna, visto che il tecnico degli andalusi Quique Setien lo ha escluso dal proprio progetto tecnico – c’è però anche il forte interesse della Lazio di Simone Inzaghi.