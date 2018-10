Sampdoria, sogno Europa possibile: ecco perché crederci

Partenza sprint per la Sampdoria, l’obiettivo della qualificazione in Europa è possibile? Anche le statistiche propendono per il sì

Il colpo esterno della Sampdoria contro l’Atalanta ha permesso ai blucerchiati di chiudere questo primo scorcio di stagione con un invidiabile posto in classifica. I 14 punti maturati nell’arco delle otto giornate disputate sin qui da agosto permettono alla formazione allenata da Marco Giampaolo di poter pregustare sogni in grande. Già, magari anche quel sogno di ritornare in Europa grazie anche ad una partenza sprint e punti in cascina che potrebbero avere un peso specifico nella seconda parte di stagione.

Fino a questo momento la Sampdoria ha la miglior difesa del campionato con soli 4 gol subiti, meglio anche della Juventus seconda a quota 5 punti. Le due recenti vittorie consecutive hanno permesso di godere della sosta dall’alto del quinto posto in classifica, alle spalle di Lazio, Inter, Napoli e Juventus e in coabitazione con la Roma. Una posizione a ridosso della qualificazione in Champions League e in piena zona Europa League. E proprio l’idea di puntare all’Europa dalla porta secondaria non è certo campata in aria, considerando il rango delle potenziali contendenti e anche la cabala, visto che le statistiche, tranne l’eccezione della scorsa stagione, dicono che la Samp si è sempre qualificata in Europa dopo una partenza di campionato fulminante.

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24.COM