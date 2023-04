Sampdoria, Stankovic: «Ho dato tutto. Restare in B? Vi dico che...»

Le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, sulla stagione ed il futuro del club blucerchiato

Dejan Stankovic ha parlato alla BoboTv della Sampdoria.

PAROLE – «Ho cercato di dare tutto. Ho trovato un ambiente spettacolare. La tifoseria è un modello. Abbiamo un legame bello diretto, di tanta onestà. Io penso davvero che non dipende dalla Serie A o dalla Serie B. Siamo in difficoltà. Se non cambia non vedo chi mi possa dire “si riparte da qua: accetti o non accetti?”. Poi dipende da me. Non è un fattore economico, io sono disposto a stare anche in Serie B. L’affetto della gente non ha prezzo».

