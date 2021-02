Sampdoria, stop alla trattativa con la Salernitana per La Gumina

Sampdoria costretta ad interrompere la trattativa di mercato che avrebbe visto la partenza di Antonino La Gumina in direzione Salernitana

Ultime ore di mercato infuocate in casa Sampdoria: non va a buon fine la trattativa che vedeva Antonino La Gumina in uscita in direzione Salernitana.

Secondo quanto riportato da Sky Sport l’accordo tra le due società è saltato a causa dei limiti imposti dagli indici di liquidità ai movimenti della Lazio, società che avrebbe poi girato il centravanti alla squadra di Fabrizio Castori.