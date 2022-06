Sampdoria, summit a Roma tra Giampaolo e Romei: ecco com’è andata

Sampdoria, oggi incontro tra Giampaolo e Romei per definire le prossime mosse della società blucerchiata. Ecco com’è andata

È andato in scena questo pomeriggio a Roma il summit con Marco Giampaolo. Presenti alla riunione l’avvocato Antonio Romei e – in collegamento da Genova – anche il presidente della Sampdoria Marco Lanna e i consiglieri Alberto Bosco e Gianni Panconi.

Come raccolto da sampnews24.com, non si è trattato di un incontro per capire se proseguire o meno con il tecnico, quanto più di un summit in cui si sono dettate le linee guida della prossima sessione di mercato.