Sampdoria, Thorsby in uscita: ci pensa Sartori al Bologna

Il Bologna è sulle tracce di Thorsby, Sartori parlerà con la Sampdoria per raggiungere un accordo: la valutazione è di 5-7 milioni

La Sampdoria potrebbe cedere il centrocampista Thorsby. Dopo esser stato vicino all’addio a gennaio, direzione Bergamo, questa volte potrebbe davvero salutare i blucerchiati.

A pensarci è lo stesso Sartori che passato al Bologna vuole lui come rinforzo per la mediana rossoblu. La valutazione del norvegese si aggira attorno ai 5-7 milioni di euro, costo più basso rispetto al cartellino effettivo siccome il giocatore è in scadenza nel 2023. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.