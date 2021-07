Sampdoria, travolto il Castiglione 11-1 in amichevole: il tabellino

La Sampdoria travolge il Castiglione in amichevole per 11-1: sugli scudi Ernesto Torregrossa con una tripletta

La Sampdoria è scesa in campo al centro sportivo di Temù per la seconda amichevole estiva contro il Castiglione, club militante in Eccellenza. Un nuovo test per l’allenatore blucerchiato Roberto D’Aversa, che ha già potuto testare il rendimento dei suoi calciatori in questa prima settimana di ritiro.

Sampdoria Castiglione 11-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 16′ 41′ Quagliarella, 22′ 45′ Gabbiadini, 33′ Thorsby, 48′ Bonazzoli, 50′ 65′ 67′ Torregrossa, 52′ Ekubah, 60′ 61′ Caprari.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero (46′ Ravaglia); Depaoli (46′ Leris), Ferrari (46′ Rocha), Murillo (46′ Trimboli), Augello (46′ Murru); Adrien Silva (46′ Askildsen), Thorsby (46′ Yepes Laut); Candreva (46′ La Gumina), Gabbiadini (46′ Bonazzoli), Verre (46′ Caprari); Quagliarella (46′ Torregrossa). Allenatore: D’Aversa.

CASTIGLIONE (4-3-3): Bertolani (46′ Cavicchioli); Invernizzi, Kamalu, Mutti, Daeder; Mangili, Maroni, Ghidini; Campagnari, Ekubah (61′ Conigliaro), Lauricella. Allenatore: Manini.