Sampdoria, tutti pazzi per Falcone: in cinque tra A e B sul portiere

Calciomercato Sampdoria: tutti vogliono Falcone. Il portiere blucerchiato è finito nel mirino di cinque club tra Serie A e B

Tra i calciatori più ambiti della rosa della Sampdoria c’è Wladimiro Falcone. Il portiere blucerchiato piace a tantissimi club, sia in Serie A che in Serie B.

Il portiere piace a Spezia, Empoli e Cagliari, ma non solo. Il Torino l’avrebbe messo nel mirino in caso di cessione di Vanja Milinkovic-Savic e ci sarebbe pure l’interessamento della Lazio. Igli Tare continua a trattare a oltranza con l’Atalanta per Marco Carnesecchi, ma cerca alternative. Mollato Emil Audero per i costi dell’operazione, gli occhi del direttore sportivo della Lazio si sarebbero posati su Falcone. La Sampdoria chiede tra i 5-6 milioni di euro, come riporta Tuttosport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24