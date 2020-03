Sampdoria Verona, Toti: «Situazione sotto controllo»

Il presidente della Regione Liguria Toti ha fatto il punto della situazione in merito alla partita tra Sampdoria e Verona

Ancora nessuna novità ufficiale per quanto riguarda Sampdoria-Verona, gara in programma domani sera al Ferraris. L’emergenza Coronavirus in Liguria resta stabile e il presidente della Regione Giovanni Toti ha invitato a mantenere la calma, promettendo novità a breve sul match di Serie A.

Così il presidente in un post su Facebook di poco fa: «Alle 15 oggi pomeriggio ci riuniremo con Prefetti, sanità, Protezione Civile e tutte le persone impegnate nella lotta al virus per definire tutto questo. Intorno alle 18 vi informeremo di tutto. La situazione è sotto controllo».