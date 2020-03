Sampdoria Verona, ufficiale il rinvio. Le ultime sul posticipo di Serie A

Dietrofront della Lega Serie A: disposto il rinvio di Sampdoria Hellas Verona. Ecco il comunicato ufficiale

Niente da fare anche per Sampdoria-Hellas Verona: la Lega Serie A ha deciso di rinviare anche la sfida in programma allo stadio Luigi Ferrari. Ecco il comunicato riportato dal club gialloblù.

«La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020».