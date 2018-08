Nonostante la volontà del giocatore di tornare in Liguria, il West Ham pare intenzionato a toglierlo dal mercato dopo la cessione di Kouyatè

Proprio sul più bello, si è bloccata la trattativa della Sampdoria per Obiang. Ormai, la trattativa per il ritorno del mediano in blucerchiato è diventata una telenovela. Per tutelarsi, la squadra ligure ha deciso di puntare forte sul giovane Ronaldo Vieira. Tuttavia, è chiaro che arriverà un altro centrocampista centrale di spessore, a far da chioccia al 98′ proveniente dal Leeds.

Dopo la cessione di Kouyatè al Crystal Palace, il West Ham ha iniziato ad alzare le pretese per il 26enne chiedendo 12 milioni e mezzo dopo che l’accordo con il club italiano era stato praticamente finalizzato a 10 milioni. Ferrero, non sembra voler raggiungere un compromesso con la squadra londinese, continuando a non alzare la sua offerta iniziale, forte della volontà dello spagnolo di tornare in Italia.