Interessante trasferimento della squadra blucerchiata che acquisisce le prestazioni sportive del centrocampista, ufficializzato in modo simpatico su Twitter grazie all’omonimia con il ben più noto Cristiano

In attesa di un altro mediano, individuato nel ritorno di Pedro Obiang dopo la parentesi inglese al West Ham o di Stéphane M’Bia da i cinesi dell’Hebei, è ufficiale la firma del giovane Ronaldo Vieira dal Leeds. Per il nativo della Guinea Bissau, cresciuto in Portogallo, nazionale inglese con il suo approdo nell’ex club di Cellino, è la prima esperienza in prima squadra oltremanica. Il classe 98′ non dovrà far rimpiangere la partenza di Torreira, padrone indiscusso del centrocampo doriano nell’ultimo biennio.

Molto simpatica l’iniziativa della Samp che ha ufficializzato l’acquisizione del giocatore sul proprio account con una grafica speciale, che emula quella del più ben famoso Cristiano Ronaldo, giunto a sorpresa a inizio mercato alla Juventus, scatenando la fantasia del web proprio per la grafica particolare del comunicato ufficiale juventino, utilizzata a più non posso sui social per qualsiasi trasferimento possibile e immaginabile. Di conseguenza, la squadra genovese ha voluto sposare la nuova “moda”.