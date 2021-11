Sampdoria, ricoverato Damsgaard: le sue condizioni

Brutte notizie per la Sampdoria, Damsgaard è stato ricoverato in ospedale dopo un attacco febbrile legato al suo infortunio al ginocchio

Come riportato dal Secolo XIX, le notizie legate alle condizioni di Damsgaard in casa Sampdoria non sono belle, perché il ragazzo – dopo l’infortunio al ginocchio – ha avuto anche un attacco febbrile e per questo è stato ricoverato in ospedale.

Oggi il danese verrà sottoposto ad altri esami e se gli esiti dovessero essere positivi potrà lasciare l’ospedale in cui è ricoverato da metà settimana.