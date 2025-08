Dortmund diviso su Sancho: ritorno possibile, ma non scontato

Jadn Sancho di nuovo al Borussia Dortmund? L’inglese vuole lasciare lo United e la sua ex società ci pensa, ma non tutti sono d’accordo

Il futuro di Jadon Sancho è ancora tutto da scrivere, e il Borussia Dortmund potrebbe giocare un ruolo decisivo. Secondo Sky Deutschland, all’interno della Commissione Direttiva del club tedesco non ci sarebbe unanimità sull’eventuale ritorno dell’esterno inglese, attualmente sotto contratto con il Manchester United.

Il giocatore avrebbe già espresso la sua disponibilità a ridursi l’ingaggio pur di agevolare l’operazione, che potrebbe prendere la forma di un nuovo prestito o, meno probabilmente, di un trasferimento a titolo definitivo a una cifra ribassata. Tuttavia, la trattativa rimane in fase embrionale, bloccata dalle divisioni interne al club giallonero.

Da un lato, c’è una fazione della dirigenza favorevole al ritorno: Sancho ha già indossato la maglia del BVB con risultati eccellenti e conosce bene ambiente, sistema e aspettative del club. Il suo apporto nella seconda metà della scorsa stagione, culminata con la finale di Champions League, è stato evidente. Il suo impatto tecnico e carisma nello spogliatoio rappresenterebbero un valore aggiunto immediato per il nuovo ciclo della squadra.

Dall’altro lato, però, c’è chi teme che anche un investimento relativamente contenuto potrebbe essere poco oculato. Il club sta cercando di mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e crescita sportiva, e non tutti ritengono Sancho la pedina giusta da reinserire in questo contesto. La priorità, secondo alcuni membri del board, dovrebbe essere l’investimento su nuove risorse tecniche più funzionali al progetto tattico in evoluzione.

Resta quindi da capire se il Borussia saprà ricompattarsi e trovare un’intesa interna per muoversi concretamente verso l’ex talento del vivaio. Sancho, dopo essere stato accostato anche alla Juve, da parte sua, avrebbe già deciso: vuole tornare stabilmente in Germania, ma per farlo ha bisogno che il club creda davvero nel suo ritorno. Ora la palla è nelle mani del Dortmund.