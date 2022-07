Saputo: «Negli USA c’è interesse, ma l’Italia deve cambiare mentalità»

Le parole del presidente del Bologna Saputo: «Dobbiamo cambiare gli stadi. Dobbiamo capire che una partita di calcio è più di una partita»

intervistato da Omni News, il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha parlato degli obiettivi del Bologna, ma anche della crescita del calcio italiano. Di seguito le sue parole.

BOLOGNA – «Per poter sognare in grande bisogna innanzitutto stare costantemente nella parte sinistra della classifica. Dobbiamo arrivare a conquistare dai 50 punti in su , cominciare da lì per poi un giorno coronare il sogno di entrare nelle coppe europee».

CALCIO ITALIANO – «Volevo aiutare la crescita del calcio in Canada e creare una sorta di gemellaggio con un club europeo e c’è stata questa opportunità con il Bologna. Qui ci sono certamente delle aspettative, i bolognesi ti fanno lavorare, per me la cosa principale era riportare un po’ di credibilità alla società. In Italia dobbiamo cambiare gli stadi. Dobbiamo capire che una partita di calcio è più di una partita. Dobbiamo portare la gente allo stadio e portandocela, significa fare investimenti da negli stadi. L’esperienza alla partita deve essere cambiata e quella mentalità deve cambiare in Italia. Si vede che le leghe europee stanno cambiando e anche l’Italia deve cambiare quel tipo di mentalità. Gli investitori nordamericani vedono il potenziale. Se possiamo lavorarci insieme e se possiamo cambiare la mentalità italiana e portare quella nordamericana a livello di stadi e di hospitality, possiamo avere una grande opportunità in Italia».