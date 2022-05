Sara Gama, Chiellini: «posso solo immaginare ciò che sta provando»

Le parole di Sara Gama prima di Juventus-Lazio su Giorgio Chiellini: «Il calcio per noi è vita, posso solo immaginare ciò che sta provando»

Intervista da Sky prima del calcio di inizio tra Juventus e Lazio, Sara Gama ha parlato di Chiellini e della stagione appena passata. Le sue parole.

ADDIO CHIELLINI – «Sono emozioni grandi e basta. È chiaro che giochiamo a calcio e il calcio è vita per noi, provo a immaginare questo momento».

STAGIONE – «È una stagione bella, abbiamo ancora domenica una finale di Coppa Italia. È stata una bellissima stagione. stiamo facendo grandi cose. Quest’anno poi la cavalcata europea in Champions è stata straordinaria, così come giocare tante partite in casa, qui allo Stadium. Ma la stagione per noi non è ancora finita».

NAZIONALE – «A luglio ci sarà sul grande impegno con la Nazionale. C’è tanta voglia: staccheremo dieci giorni e ripartiremo per quel ritiro. Ovviamente vogliamo fare bene: portiamo il nome del nostro paese. Partiamo con umiltà e consapevolezza del nostro percorso».

10 SCUDETTI CONSECUTIVI – «L’asticella che mettiamo la decidiamo noi, il punto è migliorarsi di anno in anno. Personalmente non mi piace guardare troppo in là, pensiamo giorno per giorno, poi tutto quello che viene. Questa è l’unica maniera che conosciamo per toglierci le soddisfazioni».