Sara Gama espulsa con la Francia: poi il Var fa cambiare idea all’arbitro. L’episodio

Partita molto complicata all’esordio dell’Europeo per l’Italia femminile. Le azzurre, sotto 5-0 all’intervallo con la Francia, a inizio ripresa rischiano di restare in dieci per un fallo di Sara Gama. È il Var a far cambiare idea all’arbitro.

64′: GAMA ESPULSA E POI AMMONITA – Gama colpisce Geyoro sul fianco con la gamba alta, l’arbitro estrare il cartellino rosso, poi consulta il Var e cambia la sua decisione