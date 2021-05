Sarri alla Lazio: blitz di Tare a casa del tecnico. La situazione

La Lazio punta in maniera decisa su Maurizio Sarri: blitz del direttore sportivo Igli Tare a casa del tecnico che potrebbe raccogliere l’eredità di Sarri

La trattativa della Lazio con Sarri è nel vivo. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, il ds Tare avrebbe fatto un blitz a casa dell’allenatore per convincerlo a sposare la causa biancoceleste, chiudendo la trattativa.

Lotito dunque avrebbe rotto gli indugi per il tecnico ex Juve che potebbe tornare in panchina.

