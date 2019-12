Sarri: «Le tattiche cavolate? Spero non se ne accorgano i presidenti» VIDEO

Sarri, le parole del tecnico della Juventus che ieri è intervenuto in conferenza stampa in vista della Supercoppa

Arriva la risposta del tecnico della Juventus Maurizio Sarri a quanto detto da Max Allegri qualche giorno fa in merito a cosa deve fare l’allenatore in una squadra.

«Spero non se ne accorgano i presidenti. C’è una via di mezzo. Che l’allenatore non debba stravolgere i giocatori per allenare se stesso sono d’accordo, ma che deve incidere nel livello di organizzazione di una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori penso che si debba fare. Sono modi di intendere il lavoro in maniera diversa».