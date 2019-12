Sarri: «Lazio squadra di qualità, pericolosa e pericolosissima vicino alla porta» VIDEO

Sarri, le parole del tecnico della Juventus intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Lazio

Sarà sicuramente un match divertente e ricco di colpi di scena quello di domani tra Lazio e Juventus. Il tecnico dei bianconeri Sarri ha così commentato il momento dei biancocelesti.

«La Lazio è una squadra forte, con grande qualità, la migliore in Italia e fra le migliori in Europa per filtranti negli ultimi 25 metri. Vanno tenuti lontano dalla nostra area, perché sono estremamente pericolosi».